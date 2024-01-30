蘆竹區30日嚴重一起嚴重車禍，騎士與貨車發生卡車底死亡。（陳夢茹翻攝）

桃園市蘆竹區南山路一段30日下午12時59分發生一起死亡車禍，1名女騎士行經路口卻與貨車發生碰撞，路過民眾表示有聽到機車在地上磨擦的聲音，下一秒驚見騎士已在車底且滿臉是血；警方表示已調閱肇事路段監視器將釐清事發原因，並報請檢察官相驗。

驚悚影像曝！ 蘆竹貨車撞上機車，騎士卡車底當場身亡。

蘆竹分局指出，50歲林姓駕駛開著大貨車沿中正路往大園方向行駛外側車道欲右轉南山路，在事故地點不慎與同向沿中正路往大園方向行駛的59歲徐姓女騎士發生碰撞，徐女頭部嚴重受傷不治死亡，消防局獲報趕往現場，經救護人員確認為明顯死亡因此未送醫。

路人說，雖然沒看到事發經過，但有聽到機車在地上磨擦的聲音，看到機車倒地後，發現騎士已經在貨車車底且滿臉是血、身體都被壓爛了，有熱心民眾前去把肇事貨車攔下。

肇事駕駛直呼「真的不知道騎士在旁邊！」自己行駛在右轉專用道，前面1輛車也是要行駛同個方向，因此自己也跟著走，完全沒看到騎士，所以連煞車都沒有，直到聽到碰撞聲才停下來。

警方表示，林姓駕駛呼氣酒精檢測值為零，徐女則有待相驗時請法醫採驗，目前分局已調閱肇事路段監視器釐清發生原因，並報請桃園地檢署檢察官相驗。

警方說，蘆竹區南山路一段（中正南山路口至南山長安路口），去年全年累計發生70件交通事故，屬大貨車事故高發路段，除了加強交通安全宣導工作外，今年2月1日起將針對該路段的大型車輛加強攔查並沿線取締交通違規，以保障用路人的安全。

蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲，機車騎士應避免與大型車併行與進入大型車輛視覺死角及內輪差區域、另提醒大型車駕駛，務必注意車前狀況，以確保行車安全。