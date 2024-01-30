蘇州一家工廠是泰瑞達半導體測試設備的主要製造基地，且這項業務也分包給偉創力（Flextronics）代工。

近年來，隨著美中科技戰越演越烈，以及監管機關對晶片製造等敏感技術祭出貿易限制，許多美國公司正試圖減少對中國的依賴。

泰瑞達將在周二發布財報。

該公司曾在其2022年年報中就美國在該年10月祭出半導體出口管制的影響向投資人提出警告，也曾在2023年10月表示，這些管制影響泰瑞達對中國某些公司的銷售，也對公司的製造與開發業務造成衝擊。

上周五，泰瑞達全球法遵部門主管Brian Amero在一場虛擬會議上談到該公司撤出中國的情況。他表示，泰瑞達在中國製造產品，因此我們必須獲得美國政府的緊急授權才能繼續進行這項活動。我們認為這風險太大，因此我們將製造業務遷出中國，且所費不貲。雖然泰瑞達並不是這些管制規定的「直接目標」，但公司確實深受這些規定影響，這也體現在市佔版圖上。

Amero沒有提供具體的數字。但截至去年10月1日的季度中，中國市場佔該公司營收約12%，較前一年同期的16%明顯縮水。