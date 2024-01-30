物價狂漲，不只外食越來越貴，自己煮的負擔也越來越重。有民眾抱怨，近日逛一圈菜市場，發現買菜回家自己煮根本就不會比外食便宜多少，唯一的好處是比較健康而已，感嘆說「到底從什麼時候開始，在台灣自己煮沒有比較便宜的？」

鄉民「sea130281」今（30）日在PTT女板表示，最近物價狂漲，常吃的便當店一年就漲了好幾次，本認為不如自己煮比較省錢，但實際去菜市場逛一圈，卻發現自己買菜根本沒有比較便宜。

除了花費難以省到多少錢外，原PO也分析，外食的時候，商家重油重鹽、衛生也比較不敢保證，整體來說吃得較不健康，自己煮的話則能確保比較健康，但口味上則會比較單一，「到底從什麼時候開始，在台灣自己煮沒有比較便宜的？國外都是自己煮比較便宜」。

自炊話題瞬間引起討論，不少人力挺喊「自己煮便宜前提是吃得比外面差，要吃得比外面好，自煮一定比較貴」、「除非是家庭人多，不然一個人超難買」、「一人份很難便宜，除非煮很多分次吃」、「一樣的食材，人家買批發價，你買多少？」

不過也有許多人認為自己煮一定比較便宜，說「一盒雞蛋10顆67元，你外面早餐加蛋現在多少？你根本沒自煮過吧」、「完全一樣的食物，台灣自己煮絕對比較便宜，說沒有的都是去買到超市貴的食材啦，不然就是吃的好」、「自煮省的是未來的醫療費」、「上傳統市場買菜，一次買一堆又老客戶，市場攤商會算便宜或送蔥薑蒜一大把」、「外食油吃到飽，自煮量多到飽」。