警方案發10小時內即查緝23歲犯嫌王男到案，並起獲犯案工具刀械1把。（圖／警方提供）

基隆市明德一路日前深夜22時許發生一起行車糾紛引發持刀揮舞恐嚇案件，警方獲報迅速到場，但涉案車輛已駛離，警方擴大調閱監視器，10小時內將王姓犯嫌查緝到案，並起獲犯案工具刀械1把，偵詢後依恐嚇及公共危險移送偵辦。

警方表示，26日深夜22時許獲報，被害駕車表示，他因按鳴喇叭提醒前方駕駛不當變換車道，卻引起對方駕駛不滿，竟沿途按鳴喇叭叫囂，被害人受到驚嚇將車輛停靠路邊，對方竟也停車，並下車手持刀械揮舞嗆聲後駛離，雖未造成被害人受傷，惟已危害公眾行車安全及造成報案人心生畏懼。

警方受理後，於案發10小時內即查緝23歲犯嫌王男到案，並起獲犯案工具刀械1把，偵詢後依觸犯刑法恐嚇及公共危險妨害公衆往來安全等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，另依危險駕駛，違反道路交通管理處罰條例第43條，予以告發，從嚴究辦。

基隆市警察局第三分局呼籲，警方對街頭暴力、鬥毆及惡意逼車等不法行徑將嚴打究辦，不容街頭滋事事件挑釁公權力，定強力執法，展現維護法治及打擊犯罪決心。