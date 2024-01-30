微信公眾號「上海住房城鄉建設管理」消息，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局30日聯合印發《關於優化上海住房限購政策的通知》，規定自1月31日起，在上海連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年以上的非上海戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進區域職住平衡、產城融合。

澎湃新聞報導，對此，易居研究院研究總監嚴躍進指出，此次政策要點主要包括三個方面：

一是取消非上海戶籍單身人士住房限購。此前非上海戶籍單身人士購房，需滿足「5年社保＋已婚」條件，而現在取消了「已婚」條件。基於房地產市場新形勢和新要求，對過熱時期過嚴政策進行了調整優化，支持在滬穩定就業的非上海戶籍單身人士購房安居需求。

二是明確優化限購區域範圍。此次非上海戶籍單身人士可在外環以外區域限購一套住房，崇明區除外。外環以外區域約占全市60％的房源量和交易量，購房空間充足，更好滿足相關群體首套房或剛需房的置業需求。

三是更優人才購房政策繼續實施。此次優化政策與人才安居購房政策形成梯度政策體系。自貿區臨港新片區、青浦新城、奉賢新城以及金山南轉型等重點區域，繼續實施已推出的更優人才安居購房政策，其繳納社保或個稅滿3年即可。

上海中原地產首席分析師盧文曦指出，上海限購政策是四個一線城市中最嚴格的城市，因為非戶籍購房需要以家庭為單位才能購買。從社會現狀來看，結婚年齡在增長，大齡未婚人群占有一定比例。這次政策優化後，城市新青年有購房機會，留住這部分人可以保持城市活力和競爭力。

上海易居房地產研究院認為，2023年下半年以來，上海及時調整優化房地產相關政策措施，包括：認房不認貸、降低首付比例和房貸利率、調整普通住宅標準等，有力支持居民剛性和改善性住房需求，市場總體保持了平穩運行。此次針對非上海戶籍單身人士購房政策進行調整，是立足上海實際，因城施策、精準施策。目前，上海已對市場過熱時期從嚴政策基本作了積極調整，為市場創造了良好的政策環境。

此次上海新政回應市場合理訴求。關於「取消非上海戶籍單身人士購房政策」有一定呼聲，此次上海出臺政策積極回應，體現了政策的精準性和及時性。此次政策下，較多非上海戶籍單身人士將直接獲得購房資格，合理訴求得到積極回應。

盧文曦認為，此次政策利好覆蓋面較廣，非滬籍置業需求也是市場重要組成部分，有消費潛力可挖。

他認為，短期市場關注度會提升，但畢竟馬上面臨農曆新春，是傳統交易淡季，不過政策效應會積蓄，大機率在年後釋放。新政有利於穩定市場交易，外環以外是樓市交易的「基石」，以去年新房成交為例，外環以外約占全市七成的量，二手房外環以外約占五成，這部分交易穩步釋放有助於全市交易釋放。

盧文曦預判，小陽春行情值得期待，疊加前期政策利好，小陽春很大機率會有不錯的表現，一旦交易數據有明顯反彈，購房熱情有望進一步回歸，為上半年上海樓市穩中向好發展奠定基礎。