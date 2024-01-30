英國《每日電訊報》(Telegraph)報道，由於皇家海軍的水兵人數不足，以至於不得縮減規模，將2艘23型巡防艦退役下來，把人員配屬到新式的26型巡防艦上。烏克蘭聞訊後，表達想要接收2艘退役艦的意願。

被點名的軍艦，分別是威斯敏斯特號(HMS Westminster)和阿蓋爾號(HMS Argyll)，皆為1980~1990年代建造，其中阿蓋爾號已決定在今年退役，而威斯敏斯特號進行過設備更新，但是目前英國正經歷嚴重的徵兵危機，海軍新兵入伍數量銳減。

一位國防消息人士說：「我們將不得不從海軍的一艘軍艦中抽調人力，以便將其投入新的軍艦中。」

烏克蘭海軍司令內日帕帕(Oleksiy Neizhpapa)在獲悉之後表示，烏克蘭海軍很樂意接管兩艘即將退役的英國軍艦。他說：「海軍需要軍艦，沒有艦艇就沒有海軍，目前烏克蘭就處在沒有海軍的困境。這也就是為什麼，我們積極的希望英國能夠移交兩艘巡防艦，我們會很高興。」

內日帕帕表示，烏克蘭需要軍艦阻止俄羅斯海軍攻擊烏克蘭，也需要軍艦保護重要航道。在此之前，俄羅斯曾經封鎖烏克蘭的海運交通線。

自俄羅斯於2022年2月發動全面入侵以來，英國一直是烏克蘭最大的支持者之一，訓練烏克蘭士兵並提供遠程飛彈和坦克等先進武器。英國也向烏克蘭承諾提供兩艘獵雷艦，並對烏克蘭船員進行操作培訓，不過如何把軍艦駛往黑海仍有疑問。

雖然烏克蘭海軍在開始初期就毀滅了，但是他們大膽的派出突擊隊、飛彈打擊、海上無人機來攻擊俄羅斯黑海艦隊。從開戰以來，烏克蘭至少擊沉了 24 艘俄羅斯軍艦，其中最著名的行動，就是擊沉莫斯科號巡洋艦，成為烏克蘭反擊俄羅斯的重要象徵。

之後，烏克蘭的飛彈打擊延伸到塞凡堡(Sevastopol)，包括港口、船塢，甚至海軍司令部都被攻擊，迫使俄羅斯黑海艦隊撤到更遠的新羅西斯克(Novorossiysk)。