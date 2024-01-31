俄烏戰爭即將滿2年，烏克蘭雖然打得英勇，但是俄羅斯仍然在部分戰線猛烈進攻，這是因為他們並未發生武器短缺。英國國防情報部門發現，目前俄羅斯坦克工廠每個月至少能夠生產100輛主戰坦克，大於戰場平均損失數。而西方對烏克蘭的軍援已出現疲軟，在春季到來以後，烏軍處境不利。

陸軍科技(Army-Technology)報導，英國國防部國防情報局在推特(Twitter、X)發文表示「自2023年10月上旬以來，俄羅斯地面部隊一直在烏克蘭東部發動攻勢。在此期間，俄羅斯的損失增加，可能多達 365 輛主戰坦克、700輛步兵戰場遭到摧毀，不過俄軍只獲得極為少量的土收益。」

聽起來不錯，但接下來話鋒一轉「然而，俄羅斯每月至少可生產100輛主戰坦克，不但可以彌補戰場損失，還能在可預見的未來，繼續發動這種程度的攻勢。」

自去年 11 月中旬以來，俄羅斯平均每周損失12輛主戰坦克，接此推算，一個月會損失48輛。兩者相較，即知俄羅斯坦克數量仍以每月50輛幾上的數量在增加。

這與烏克蘭形成鮮明對比，烏克蘭非常依賴西方的支持，維持其部隊的物資供應。然而，美國和歐盟在202 年底停止向烏克蘭提供軍事資金援助，加上基輔缺乏火砲彈藥，這表明 2024 年將是一個艱難的開局，因為戰爭已接近第三年。