迎新春 親子同歡龍來「嘉」

春節連假即將到來，全家來「嘉」走一趟就對了！嘉義縣文化觀光局特別整理嘉義縣9個熱門的親子景點，有讓孩子變身小小海盜的「向禾休閒漁場」、親子動手做乾冰的「冷研碳索館」、可以消耗孩子體力的「棒棒鯨奇樂園」、可以看展和玩沙的「國立故宮博物院南部院區」、大人小孩都愛的「逐鹿傳說梅花鹿園」、「獨角仙休閒農場」及「粉牛樂園」，讓孩子體驗當蜘蛛人樂趣的「築夢森居」，還有可以看到老鷹群飛的「曾文水庫」，爸媽快帶孩子來「嘉」創造一分專屬全家的美好記憶吧！

向禾休閒漁場

向禾休閒漁場從魚塭改造成充滿海洋元素的小漁村，孩子可以體驗海盜裝扮，變身小小海盜，還可乘坐造型船，體驗划船、摸文蛤、釣魚及烤蚵，品嚐最純粹的鮮味，快帶孩子來趟生態體驗！

順遊周邊景點：

鰲鼓濕地森林園區、白水湖壽島、東石漁人碼頭、洲南鹽場、布袋觀光魚市、余順豐花生觀光工廠、高跟鞋教堂、好美里3D海洋世界戶外美術館

冷研碳索館

冷研碳索館是全台第一間以氣體為主題的觀光工廠，可以讓孩子體驗手作乾冰、乾冰瀑布、泡泡樹、動手DIY漸層氣泡飲料等，讓孩子玩樂之餘，也科普二氧化碳知識，是個親子同樂的好去處！

順遊周邊景點：

國立故宮博物院南部院區、蒜頭糖廠蔗埕文化園區、嘉藝點水道頭文創聚落

棒棒鯨奇樂園、故宮南院

「棒棒鯨奇樂園」是南台灣最大型的室內親子樂園，有多種溜滑梯、海洋球池、決戰沙池場、巨型積木場及攀岩場等設施；爸媽還可以帶孩子到對面的「國立故宮博物院南部院區」看展覽及到館外玩沙和溜滑梯，絕對讓孩子玩到樂不思蜀！

順遊周邊景點：

蒜頭糖廠蔗埕文化園區、新港香藝文化園區、板陶窯交趾剪黏工藝園區、頂菜園農村博物館

逐鹿鹿園、獨角仙休閒農場、粉牛樂園

「逐鹿傳說梅花鹿園」猶如台版「奈良公園」，可以讓孩子近距離餵食梅花鹿；「獨角仙休閒農場」有一大片草地讓孩子奔跑、玩球，也有滑草場讓小朋友滑草放電，還能餵小馬吃草、小牛喝奶、沙坑玩沙及認識昆蟲生態，是親子同遊的最佳景點！「粉牛樂園」園區有廣闊的草坪，假日活動有趣味賽鵝、優格搖搖樂、手搖船等，適合親子同遊。

登上觀景樓更可將曾文水庫的湖光山色盡收眼底，是親子共遊歡樂的好地方！（圖／嘉義縣文化觀光局提供 ）

順遊周邊景點：

石林場、中埔穀倉農創園區、牛埔仔愛情大草原、欣欣水泥森活園、天長地久橋

築夢森居

築夢森居有親子攀岩及攀樹活動，讓小朋友體驗當蜘蛛人的攀爬樂趣，還有披薩、野生愛玉、昆蟲標本等手作DIY體驗，讓孩子好玩到不想回家。

順遊周邊景點：

中埔穀倉農創園區、獨角仙休閒農場、粉牛樂園、逐鹿傳說梅花鹿園

曾文水庫遊湖

曾文水庫坐擁煙波浩瀚的山水之色，非常適合親子家庭出遊，可以看到成群老鷹在天空翱翔，還可以看到可愛的山豬蜂擁索食的有趣畫面，登上觀景樓更可將湖光山色盡收眼底，是親子共遊歡樂的好地方！

順遊周邊景點：

大埔情人公園、大埔老街品嘗砂鍋魚頭、獨角仙休閒農場、粉牛樂園、築夢森居

（嘉義縣文化觀光局廣告）