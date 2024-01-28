大陸娛樂圈近日公開「2023好感度藝人」名單， 他們向70位媒體人同行發出問卷，最後收到59份回覆的調查結果。其中25歲的男星王鶴棣連續兩年都被票選好感度藝人，今年則榮登第2名，媒體人形容他：「紅了之後依舊保持陽光快樂小狗的感覺，在當紅明星很難得。」而第1名則是童星出身的女星楊紫，原因隨之曝光。

據陸媒《搜狐娛樂》報導，媒體人分享真實評價，稱王鶴棣不僅個人與團隊都非常尊重媒體，對於採訪訪綱到影片拍攝幾乎沒有改動，「本人在連續工作17小時後還是狀態滿分，回答都很好，又有哏又有輸出」、「可能是弟弟本身性格比較easy，現在紅了之後，依舊保持著陽光快樂小狗的感覺，很有活人感，在一眾當紅明星中很難得，對於很多熱門話題也願意給出回應」，他也被外界認為成名後沒有大頭症。

事實上，王鶴棣2017年參加選秀節目時，被台灣製作人柴智屏相中，主演《陸版流星花園》的「道明寺」，戲劇圈出道並打開知名度，2022年因仙俠劇《蒼蘭訣》的「東方青蒼」人氣爆紅。此外，他還是2022年獲得好感度藝人第一名。

而獲得「2023好感度藝人」第一名是童星出身的楊紫，2023年憑主演的神話劇《長相思》再獲肯定。大陸媒體人評價，「很隨和，什麼都能聊，而且言之有物，不是單純的表達觀點，也有具體的事例佐證，不是那種誇誇其談的空洞黨。而且沒怎麼改提綱，我覺得不改提綱就已經贏了90%的藝人了」。

白鹿是「2023好感度藝人」第三名，媒體人認為她受訪時將採訪者當朋友一樣，態度非常好，然而去年被挖出昔日受訪影片，把女性稱為「小母狗」，惹來一片負評，如今獲媒體人認證是有親和力的藝人。第四名是新人田嘉瑞，受訪很有禮貌令人印象深刻；第五名是黃景瑜，受訪時會幫女性工作人員搬道具，全無明星架子。