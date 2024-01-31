高雄一名蔡姓男子，天天都在玩寶可夢抓寶，睡前還習慣在未開燈情況，與朋友私LINE聊天，日前他突然眼睛紅腫、頭痛萬分，到醫院掛急診，經檢查確診為急性青光眼發作，現已進行治療，嚴重甚至可能永久失明。

阮綜合醫院眼科主任曹維珊表示，很多人以為青光眼是老人家才會有的疾病，事實上，近年來患者有年輕化的趨勢，患者中很多都有滑手機習慣，過度用眼可能致使眼壓過高，壓迫到視神經，造成視神經逐漸萎縮壞死。

曹維珊表示，一旦視神經受損後，現今醫療技術無法讓它復活再生，也就是說，因此造成的視力模糊、視野缺損等狀況，是沒有辦法回復正常，最終有可能完全失明。事實上，青光眼已是國內造成失明的第二大主因，僅次於白內障。

曹維珊表示，青光眼急性發作時會有突發視力模糊、眼睛紅痛、頭痛，甚至噁心、嘔吐，常被誤以為腸胃炎或高血壓發作而耽誤。若是屬於慢性，晚上看燈光會見到虹彩似的光圈。眼球偶爾會脹痛併頭痛，但睡覺時會覺得較舒服；進到暗房間眼球會脹痛，甚至頭痛；晚上或燈光暗淡的情況下視力會變差。

曹維珊表示，慢性青光眼早期症狀不明顯，等出現症狀時，視神經已嚴重受損，以下為好發青光眼的7大危險族群，用眼過度的人、40歲以上的人、高血壓或糖尿病病人、高度近視族群、具有家族史者、長期使用類固醇藥物與眼睛曾受傷者。

阮綜合醫院眼科主任曹維珊。（圖／曹維珊醫師提供）

曹維珊表示，要預防青光眼，須遵守以下4點

1.近視度數不加深。

2.適度讓眼睛休息放鬆，近距離用眼30分鐘，看遠放鬆5～10分鐘。

3.使用手機、電視等3C用品，務必要打開室內光源。

4.每年定期眼睛檢查。