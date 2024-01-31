女星林利霏（左）響應創世基金會第34屆寒士吃飽30活動，與創世台東院到宅團隊到宅關懷植物人。（蕭嘉蕙攝）

人美心善！去年為愛女移居台東的女星林利霏，響應創世基金會「寒士吃飽30」活動，昨上午與創世台東院到宅團隊前往關懷植物人阿珠，並致贈年禮及祝福紅包，她也呼籲社會大眾喜迎新年之餘，莫忘關心社會角落的弱勢朋友。

現年53歲的阿珠去年因車禍緊急送醫，赫然發現腦部腫瘤，歷經多次手術雖撿回一命，但卻成為植物人，經濟重擔和照顧責任全落在媳婦身上，所幸透過創世基金會介入伸援，減輕家庭壓力。

創世基金會台東院院長王玉鳳表示，去年開始提供阿珠家到宅服務，由護理師到府指導照護技巧，紓緩阿珠長期臥床的不適，也為家屬帶來心靈上的支持與依靠。

年關將近，創世基金會展開「寒士吃飽30」尾牙活動關懷弱勢，近3年受疫情影響，為維持服務不中斷，改採送禮到家。阿珠的媳婦哽咽地說，過往的年夜飯都是婆婆掌廚，親友們也念念不忘婆婆的一手好菜，現在她突然倒下了，這新年也不知道該如何團圓了。

女星林利霏表示，她長期關注公益活動，很榮幸能參與「寒士吃飽30」活動，並親自送禮到植物人家。她說，自己家中有7歲的女兒要照顧，來到阿珠家更能體會植物人家庭的辛苦，期盼大家一起付出愛，幫助台東偏鄉弱勢家庭溫暖過好年。

王玉鳳指出，新的一年，創世將持續秉持「救1個植物人 等於救1個家庭」的理念，持續為弱勢植物人服務，也呼籲各界支持偏鄉創世台東分院。