今年元旦掛牌成立的台鐵公司，隸屬董事會的安全管理委員會至今仍未成立，台鐵公司董事長杜微今（31）日在交通部新春記者會表示，安全管理委員會是做幕僚協助工作，已規劃排入下次董事會議程中討論，董事會一通過就能成立。

交通部長王國材在新春記者會指出，台鐵公司今年成立後，董事長、總經理要負起最大的監督責任，對於營運安全這塊，台鐵公司正推動5年安全計畫，要建立完善的安全體系、人員教育訓練、發展智慧鐵道等。

王國材強調，台鐵從上到下都有安全專責單位，包含董事會成立安全管理委員會、總經理直接督導營運安全處，北中南東4個營運處都有設立安全科等。

杜微表示，安全管理委員會最主要是做幕僚協助，針對台鐵公司營運與行車運轉中，所制定的安全政策、實施成效進行管考，並提供董事會專業意見；目前規畫在下次董事會議程中，將安全管理委員會議題納入，只要董事會通過就能成立。

據台鐵研議「安全管理委員會設置要點」，設立召集人及副召集人各1人，委員會共7人，其中外部委員5人，包括2名專家、2名學者、工會理事長，內部委員有董事長（或董事長指派之人）、董事1人。