大陸民航局30日宣布，取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，未來航線將更貼近海峽中線飛行，引發我方嚴正抗議。曾任20年華航機師的民眾黨台北市議員張志豪分析，實際層面上，對台灣民航機並沒有任何影響；政治層面上，這是大陸針對賴清德當選的結果，單方面將善意收回，慣例上會先知會台灣民航局，但實際上不必通知台灣，只要向國際民用航空組織講過就好。

有20年飛行資歷、擔任過前總統馬英九出訪專機機師的台北市議員張志豪，今(31日)接受港媒《中評社》專訪，分析大陸取消「M503航線自北向南飛行偏置」的影響。

針對大陸突修改M503航線，曾任20年機師的民眾黨台北市議員張志豪分析，政治層面是因賴清德當選總統收回善意，實際層面對台灣民航沒有影響。(資料照／翻攝自張志豪臉書)

張志豪指出，此事件份為兩個層面來看，實際層面，「M503原先是向西偏移6海浬，離海峽中線僅7.8公里，而W122、W123航線開始由西向東運行，不過其實對台灣民航機並沒有任何影響，當然如今航空空域擁擠，而大陸此舉紓解了A470航路，對大陸來說是好事。台灣民航要向北飛往上海、北京，或向南飛廈門、廣州，理論上都不至於受到太大影響，而馬祖飛過去更近。」

至於政治層面，張志豪認為，此舉應是大陸針對民進黨賴清德當選2024總統，在民進黨執政下，兩岸並沒有恢復到過去的狀態，大陸將此善意收回，單方面做出決定，慣例上是可先與鄰近的台灣民航局預告一下，當然實際上也不必通知台灣，只要向國際民用航空組織講過了就好。

張志豪認為，大陸此舉的軍事意義不大，若大陸有民航機、軍機靠近澎湖，台灣雷達都能掌握得到，在航路上都會被發現。

張志豪也強調，冰凍三尺、非一日之寒，兩岸關係若沒有更進一步的溝通管道，雙方繼續冷戰，那要堆疊善意將愈來愈不容易，敵意將會產生，民眾黨主張兩岸一定要對話交流，才能把兩邊的情勢搞清楚，相互理解、信任，才有政治、民生等議題可談的空間，否則像ECFA也面臨到快中斷了，他是很悲觀看到賴清德政府上台後的兩岸關係。