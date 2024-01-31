民眾黨選後公布新一波黨內人事異動，外界關注未來中央黨部與立院黨團關係，以及民眾黨未來與國民兩黨互動。傳民眾黨擬由柯辦發言人「戰狼小姊姊」陳智菡掌管新設立的政策部門，引發討論。對此，媒體人張禹宣用民間信仰比喻民眾黨，認為陳智菡的功能不是提出政策，而是像「桌頭」傳達黨主席柯文哲的指令給立院黨團。

民眾黨今(31日)宣布人事異動，黨秘書長由柯文哲競選辦公室主任周榆修接任。而先前傳出，為讓政策論述、黨的路線更清晰，柯文哲考慮要成立政策相關的部門，由陳智菡接下重任，主掌政策部門。陳智菡昨回應，組織還在重整討論中，還沒有定案。今也並未宣布相關人事。外界猜測，陳智菡執掌政策部門，是為了與民進黨政策會執行長「政治乩童」王義川互相抗衡。

對此，媒體人張禹宣今在政論節目《狠狠抖內幕》表示，陳智菡傳出接掌政策部門，就是政策會執行長概念、也就是王義川的工作，「陳智菡提出過一點政策嗎？整場總統大選她有提出過任何政策嗎？」一旁的名嘴李正皓則開酸，「8席立委提倒閣，嚇死你」。

張禹宣指出，陳智菡的功能不是為了提政策，因為現在民眾黨少了一個「傳遞皇上聖旨」的角色，過去是前立委蔡壁如、之後換黃珊珊，但黃即將去選立法院長，沒空，所以柯文哲會需要一個新角色，來幫他跟黨團的8席立委接頭。

「陳智菡根本不是政策會執行長」，張禹宣用民間宗教信仰形容民眾黨，柯文哲就像是「乩童」，陳智菡是「桌頭」，黨團8席立委是前面的「八家將」，促成這樣的組合才完整。陳智菡之後甚麼政策都不會提，而是柯文哲叫她做甚麼就做甚麼。

據全國宗教資訊網解釋，許多宮廟會有「乩童」跟「桌頭」互相配合，提供信眾問事的服務，互相搭配幫信眾向神明請示。而「未開口」的乩童常運用手轎、輦轎，以轎桿作為乩筆，在沙盤或淨香盤內書寫乩字，由有經驗、有默契的桌頭來幫忙辨識神明的指示。