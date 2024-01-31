新一屆立法院2月1日報到並選舉正副院長，民眾黨宣布由黃珊珊參選院長。對於民進黨有無可能把51票通通投給黃珊珊，由黃珊珊在第一輪就當選立院院長？前立委郭正亮披露內情並且分析可能性。

明日立法院選舉院長，民進黨如果不想讓韓國瑜當選，可能把51票通通投給黃珊珊，黃珊珊可拿到59票，對國民黨韓國瑜54票，黃珊珊第一輪就當選立院院長，這時民眾黨在下午就完全不推副院長人選。

前立委郭正亮31日在《下班瀚你聊》直言，關鍵是民進黨在低一輪有沒有辦法放棄游錫堃，全部支持黃珊珊。

郭正亮披露，真的有這種聲音，就是不要讓韓國瑜當選。還有一個更重要的聲音，就是賴清德希望穩住立法院，不然他會難做。

「據我了解，綠白接觸是賴清德在操盤，不是柯建銘」，郭正亮透露，因為不分區正國會原本要給林佳龍，但林佳龍不願意，後來才去勸游錫堃。賴清德承諾游錫堃選院長，不然柯建銘原本要選院長。

郭正亮提到，有民眾黨卸任不分區委員，承諾入閣，黃暐瀚問「賴香伶、張其錄？」郭坦言正確！搞不好還會更多。這顯然是賴清德在處理，柯建銘並不知道。

郭正亮強調，有兩股力量不希望韓當立法院長，一是民進黨內反韓的力量，一是賴清德想要穩住立法院，而手上有籌碼的只有賴清德，提供的一定是組閣。

不過郭正亮補充，民進黨第一輪就把票投給黃珊珊，實在是難以想像，以前沒有做過這種事，且黃珊珊也沒當過立委，因此韓國瑜當立法院長的機會還是偏高。