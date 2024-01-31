有名阿姨在歹轉區等紅燈時，竟然遭到切西瓜轎車撞倒，沒想到駕駛駕下車第一個動作，竟然先是關心車損狀況。

待撞區少見的被撞方位？桃園市中壢區合江路與松江南路口，有名阿姨騎士在待轉區停等紅燈時，不料，卻被1輛BMW轎車左轉直接撞倒，還可看見阿姨要被撞倒之前，做出要後退閃避的動作，但為時已晚，然而，BMW的下車的第一個動作竟然先是察看愛車的狀況，也讓網友罵翻，「又是一個切西瓜又自私的人，下車第一件事不是關心機車騎士，而是看自己車損，駕照請燒掉謝謝」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段43秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市中壢區合江路與松江南路口，有1名女子停在待轉區等紅燈，不料，卻出現1輛BMW轎車，疑似左轉「切西瓜」直接就把待轉區上的女子撞倒。

BMW駕駛發現後，緊急煞車並且下車察看，然而，該駕駛下車的第一個動作竟然先是看愛車的車損，然後再看倒地女子狀況，以及環顧四周，最後才蹲下來查看，並且回到車上要拿手機報警；對此，該頻道的標題也寫下「待撞區之使用實例」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「A柱又一次扛下了所有」、「又是一個切西瓜又自私的人，下車第一件事不是關心機車騎士，而是看自己車損，駕照請燒掉謝謝」、「慣性切西瓜開法就是這麼自我，嚴重一點連開到對向道都不知覺」、「你的A柱是跟電線桿一樣粗嗎？還是鬼遮眼」、「待撞區少見的被撞方位」。