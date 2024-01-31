泰國國會最大政黨前進黨在競選期間，提出要修改冒犯君主法的《刑法》第112條。憲法法院31日裁定，選舉承諾不符合憲法，並下令前進黨終止這項計畫。

根據冒犯君主法，每一項被視為侮辱王室的行為，最高可判處15年監禁。過去幾年至少有260人在這項法律下被起訴，許多保皇黨人士認為，這項法律是神聖不可侵犯的。而前進黨的修法提議，激怒了保守派，導致該黨在去年嘗試組建政府時受挫。

綜合泰國媒體報導，憲法法院31日說，前進黨在去年大選前所做出的修改冒犯君主法的承諾，相當於企圖「推翻以國王為國家元首的泰國民主政府政權」，因此違反憲法。

前進黨領袖在判決出爐後堅持，前進黨尋求修改冒犯君主法，並不是試圖推翻君主制。黨魁差塔瓦（Chaithawat Tulathon）說，「什麼是推翻君主制？可能是我們在事實、法律和意圖的解釋方面的理解不同、存在歧義。」他指出，判決不會影響前進黨，但會影響所有泰國人的民主和自由，「這是我們所有人都關心的問題」。

儘管憲法法院無權懲罰前進黨，但一些政界人士說，可能會採取法律措施尋求解散前進黨，並對其領導人實施政治禁令。