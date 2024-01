2023年底上映的GL泰劇《學姐可以愛我嗎》(LOVE SENIOR),引起很多喜歡泰劇的戲迷熱烈關注《學姐可以愛我嗎》改編自小說,主角是由泰國女團Cosmos的成員擔任,劇裡講述工程學系裡學姐、學妹甜蜜青春的校園生活故事。

挾帶著這部戲的高話題討論度,劇裡4位高顏值主角Anda、Lookkaew、Noon、Praewa即將於3月17日在新北市政府多功能集會堂舉辦「LOVE SENIOR 1st FM in Taipei ~ 第一次心動Crush on you」見面會,見面會的名字訂為「第一次心動Crush on you」,就是希望把戲裡許多甜滋滋心動的感覺帶到見面會現場外,Anda、Lookkaew、Noon、Praewa也希望能有許多機會與粉絲現場互動交流,一起共度心跳加速的歡樂時光。

「LOVE SENIOR 1st FM in Taipei ~ 第一次心動Crush on you」見面會粉絲福利當然也要讓大家心花怒放,有「摳摳手心」(擊掌)、「心心相印」(合照)外,當中最特別將安排有「Secret Room」的時間,更多的粉絲福利內容及細節請注意主辦單位粉專及IG。