泰國憲法法院將於今（24）日決定，曾被阻止擔任總理的泰國最受歡迎政治家、泰國最大反對黨前進黨（Move Forward Party）前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）是否應失去國會議員席次。

據泰國公視報導，自今日凌晨以來，泰國警方加強了憲法法院周邊的安全，因為前進黨和其他政治團體的支持者預計將現身，為皮塔加油打氣。

憲法法院將於今天下午2點作出裁決，指控皮塔去年5月14日大選申請參選時，持有iTV 媒體公司42000股股票，違反泰國選舉憲法。泰國選舉委員會要求法院根據憲法第101(6)條和第98(3)條的規定，裁定是否應該取消皮塔的國會議員席次。

去年7月19日，法院在同意考慮選舉委員會的請願書後，下令皮塔立即停止履行黨內議員的職責。皮塔也辭去前進黨領袖職務，但他發誓如果被判無罪，他將重返國會，並再次加入前進黨。

憲法法院所在的拉差布里王子大廈（ Prince Ratchaburi ）周邊圍著鋼鐵路障。只有經過授權的相關人員才可以進入大樓，泰國皇家警察也部署在法庭外維持治安。法院官員也要求媒體人員表明身分、媒體機構和聯絡方式，才允許媒體進入法院大樓二樓的中央大廳和媒體等候室。

泰國公視指出，皮塔已抵達憲法法院，等待聽取 ITV 股分案的判決。皮塔受訪時表示，他對事實和自己的清白充滿信心，稱自己準備好重返下議院。他也藉此機會感謝民眾和黨員對「戰鬥」的支持，無論結果如何，前進黨全年都有運作的計劃。