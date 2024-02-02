以色列國防部長Yoav Gallant周四表示，以色列上周在加薩走廊南部城市汗尤尼斯發動大規模地面戰並成功重創巴勒斯坦武裝份子，這意味著以色列部隊可以向該飛地（enclave）南部邊境的拉法（Rafah）挺進。Gallant表示，我們將完成在汗尤尼斯的任務，我們還將挺進拉法，消滅威脅我們的恐怖份子。

加薩走廊230萬人口中，有一半以上在拉法避難。

與此同時，卡達和埃及負責居中斡旋的官員希望掌控加薩的哈瑪斯，對美國和以色列在上周巴黎會談同意的停火協議做出正面回應。

一名了解談判情況的巴勒斯坦官員透露，根據這份協議，第一階段為40天，期間內雙方停火，哈瑪斯釋放100多名人質中的平民，並在之後的階段移交以色列士兵與人質的遺體。

如此長的停火期，將是以哈戰爭自去年10月7日爆發以來首見。

一名巴勒斯坦官員表示，哈瑪斯不太可能斷然拒絕該提議，但可能要求以色列保證不會重燃戰火，但以色列尚未同意這一點。

一名卡達發言人周四在華盛頓約翰霍普金斯大學發表的言論點燃停火希望，並導致原油價格重挫。另有卡達官員表示，哈瑪斯對停火的提議做出了正面回應，但最終協議仍需要「幾周」才能達成。但在首都多哈（Doha）的卡達官員以及哈瑪斯首領Ismail Haniyeh的媒體顧問Taher Al-Nono表示，哈瑪斯尚未做出回應。

另一方面，華盛頓也在從側邊加大壓力。美國總統拜登周四頒布行政命令，制裁在約旦河西岸襲擊巴勒斯坦人的以色列定居者。