伊朗消息人士表示，在最近舉行的幾次會議上，中國和伊朗曾討論胡塞攻擊紅海船隻和兩國貿易議題，但他們拒絕透露會議時間或出席人員等相關細節。

伊朗消息來源表示，北京方面已明確表示，如果任何與中國有關的船隻遭到攻擊，或中國的利益以任何方式受到影響，北京將對德黑蘭「非常失望」。

另有伊朗消息人士表示，如果胡塞的攻擊行動損害北京的利益，中國與伊朗的貿易關係可能受到什麼影響，中國官員並沒有提出任何具體的說法或「威脅」。

當被問及是否與伊朗開會討論紅海危機時，中國外交部表示，中國是中東國家誠摯的朋友，將致力於促進地區安全與穩定，並追求共同發展與繁榮。我們堅定支持中東國家強化其戰略獨立以及共同解決區域安全問題」。

本月起，美國和英國多次聯手直搗葉門襲擊胡塞的軍事陣地，但仍無法阻止該民兵組織繼續襲擊行經紅海的船隻。該叛軍組織掌控葉門首都薩那（Sanaa）和該國紅海沿岸大部分地區。

與掌控加薩走廊的巴勒斯坦激進份子哈瑪斯一樣，葉門胡塞叛軍也是由伊朗支持的兵民組織。胡塞自去年底開始襲擊行經紅海的商船，宣稱這是為了在以色列-哈瑪斯戰爭中表達對加薩巴勒斯坦人的支持。

此前英國《金融時報》報導，美國官員透露，華盛頓曾多次開口要求北京當局敦促伊朗約束胡塞武裝組織，但中國似乎仍沒有想出手的跡象。

報導指出，過去三個月來，美國曾多次向中國高層提及此事，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和其副手費納（Jon Finer）本月在華盛頓與中共中央對外聯絡部部長劉建超會面時，也曾討論這個議題。

一名伊朗高層表示，雖然中國官員在會議上充分表達他們的擔憂，但他們未曾提及華府的任何要求。另有伊朗消息人士表示，目前尚不清楚伊朗在與北京討論後是否將採取任何行動。

對伊朗來說，這個賭注很高，因為中國是少數幾個有能力資助其維持石油產業與經濟發展的國家之一。

但也有伊朗內部人士表示，雖然中國的影響力不容忽視，但德黑蘭還有其他必須優先考慮的事項，如地區聯盟、意識形態等，「伊朗統治者在加薩戰爭和胡塞攻擊紅海問題上必須採取非常縝密的戰略，且德黑蘭不會拋棄盟友」。