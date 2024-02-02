一只完美的腕表，不僅要有精湛的製表工藝與技術，還要融入時尚品味與藝術價值。百年靈（Breitling）與維多利亞貝克漢合作聯名表，將她春夏女裝的全新配色薄荷色、午夜藍、鴿子灰和沙色融入表盤當中，更添時尚感。

百年靈與維多利亞貝克漢跨界聯名，邀女星Annemary Aderibigbe時尚入鏡。（Breitling提供）

百年靈今年也宣布與貝嫂攜手合作，配合Victoria Beckham發表的2024年春夏新款女裝，將個人標誌性風格融入限量版Chronomat 36 Victoria Beckham腕表當中，細膩獨特時尚品味，剛柔並濟的風格，勢必讓時尚與潮流人士愛不釋手。

百年靈與維多利亞貝克漢聯名表，K金款88萬2000元。（Breitling提供）

百年靈與維多利亞貝克漢聯名表，精鋼款16萬2000元。（Breitling提供）

百年靈與Victoria Beckham聯名表表徑為36mm，全球限量發行1500只，共有兩種款式，包括精鋼款1200只，18K金款300只，不僅展現頂尖製表工藝，同時也融入時尚創意，表盤顏色也勇於突破傳統，採用了薄荷色、午夜藍、鴿子灰和沙色，飾有百年靈標誌，秒針尾端有Victoria Beckham的英文姓名首字縮寫「VB」。