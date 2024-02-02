52歲的妮可艾格特(Nicole Eggert)，年輕時憑藉出演影集《海灘遊俠》中性感救生員而聲名大噪。近日她透露罹患乳癌，且還是很罕見的類型，現在又發現癌症已經擴散到淋巴結了，這也讓她很懊悔沒有做好自我檢查，更表示年輕時動隆乳手術是「18歲的愚蠢決定」。

妮可艾格特接受《Inside Edition》訪問，透露在去年12月被診斷出罹患有一種「非常罕見」的乳腺癌，而在接受治療時，卻發現更多問題，她說「這很可怕，因為每一天、每一分鐘過去，你都知道它在增長。」她也提到很後悔沒有做好自我檢查，讓她氣得想踢自己。

根據《People》報導，妮可艾格特表示原本是去面試校園劇，但卻變成要一整天穿著泳裝，在海灘奔跑，賣弄性感，她覺得很不適應、很痛苦。不過長時間穿著紅色連身泳衣，讓她一直認為自己「太平了」，因此她選擇去做隆乳手術，讓她更難注意到胸部是否出現任何異狀。

Nicole Eggert Regrets Getting Implants at 18 to Fill Out Her Baywatch Swimsuit: 'Leave Your Bodies Alone' (Exclusive) https://t.co/5mRmIBX3jZ — People (@people) January 27, 2024

妮可艾格特表示如果重來一次，絕對不會隆乳，她也呼籲年輕女孩「放過自己的身體」，不要隨意的想要去改變，她坦言自己動手術「是18歲時做出的愚蠢決定」，就算後悔也來不及，只能打起精神，努力抗癌。