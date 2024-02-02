這是尊重自己和禮貌問題！有名疑似是16歲女子在網上抱怨，她表示因為媽媽改嫁，她到了繼父家平常只穿著內衣，卻嫌繼父管太多，也表示「又不是親生的父親，為何管這麼多幹嘛」，還認為，當初媽媽就不應該嫁給這種龜毛的繼父；對此，網友也傻眼表示，「就算是妳生父，在家裡也不可以只穿內衣」、「這是為了保護妳，避免妳受到傷害」。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，她提到自己才16歲，在家裡面只穿著內衣，但疑似被繼父有所抱怨，因此，她便認為繼父又不是親生的父親，為何管這麼多，甚至，還怒嗆繼父「媽媽當初真的不應該帶著我，嫁給你這種龜毛的人」。

貼文網上曝光後，網友全看傻眼表示，「妳媽當初就該把妳這拖油瓶掐死」、「就算是妳生父，在家裡也不可以只穿內衣」、「我覺得妳說的很對，不應該帶著妳再嫁」、「現在女生都沒有危機意識嗎」、「妳媽應該嫁他，但不應該帶著妳」、「就算是生父，妳也不該這樣穿，這是尊重自己和禮貌問題」、「這是為了保護妳，避免妳受到傷害」。

另外也有網友質疑原PO性別表示，「是小男生穿女性內衣嗎？那他管你沒錯啊」、「問題是你是男的還帶奶罩做啥」、「誰准你偷穿媽媽的內衣褲的？」、「就説了你是男生不需要內衣」、「男生穿媽媽內衣是怎麼了」、「有沒有可能是因為你是男的」。

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