台南嘻哈囝青蛙在《人間條件八-凡人歌》中的饒舌演出驚艷觀眾。（綠光創藝提供）

吳念真、吳定謙、青蛙在台南宣傳《人間條件八-凡人歌》。（綠光創藝提供）

吳念真最新作品《人間條件八－凡人歌》是「人間條件」系列首度挑戰全喜劇，台南嘻哈囝青蛙首度挑戰舞台劇就上手，吳念真說：「我都要非常尊敬的叫他一聲『蛙哥』，從他身上，我好像看到我孫子以後的樣子。」

「人間條件」系列首度挑戰全喜劇，融入現代社會常見的二婚、中年負債、老年心理健康議題，以退休老人為主角打造幽默逗趣的拼裝家庭。聊到本劇，現年71歲的吳念真說：「都說人生七十古來稀，現在是人生七十才開始。許多不老老人在現實社會、家庭或職場其實已經失去實際存在意義，然而他們心裡都還是有希望被尊重、被聆聽、被需要的期待。」

新生代超人氣饒舌歌手青蛙來自台南，目前高三正在準備申請大學，因為加入了《人間條件八－凡人歌》劇組愛上劇場表演，未來也希望就讀表演藝術相關科系。這次他在劇中扮演一位叛逆的國中生廖仁凱，創作的Rap音樂貫穿關鍵段落，幽默犀利的歌詞，一針見血呈現家族成員間的複雜感情。

吳念真導演對他的演出讚譽有加：「對青蛙有創作者對創作者的尊敬，從他身上看到未來的希望。」一路看著青蛙排練並蛻變的執行導演吳定謙，直說他一邊要北上排練，同時要兼顧學業，對他超齡的表現十分肯定。

「凡人歌」故事主角廖明燦是一位六十八歲的退休老人，卸下一家之主的寶座後成為家庭最不起眼的一員，二婚妻子愛發牢騷、親兒子一家又有經濟困難，為了快速發財、鞏固自己在家裡的地位，只好時時買樂透，沒想到有一天真的讓他中了億萬獎金，引發一連串的逗趣情節。吳念真這次也在劇中客串泌尿科病人一角，笑稱這是一部「自嘲之作的自嘲角色」。