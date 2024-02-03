桃園市新聞處3日表示，巿長張善政下午自己開車與妻子準備回新北新店老家打掃，途中在國道3號三鶯、土城段發生車禍，造成腳部輕微擦傷，妻子則有胸悶情況，均送醫檢查。

張善政在醫院檢查結束、準備離開醫院前，對媒體表示，「驚動大家關心，非常不好意思」，他主要是小皮肉傷，傷勢主要在膝蓋，醫生幫他和太太檢查，結束後就回家休息，事故原因就等警方調查結果。

土城長庚醫院表示，市長夫人還在做進一步檢查確認當中，除有挫傷，因訴求身上有點疼痛，有照X光等檢查，至於是否有腦震盪等，都會做檢查再確認。

桃園市府表示，事故後續由國道警方處理，相關事故原因以警方說法為準。

桃園市新聞處表示，市長張善政3日上午前往八德區，出席「八德三號社會住宅入厝暨圖書分館啟用典禮」。八德三號社宅為桃園第2大社宅，共計524戶，目前入住率逾9成，整體空間融入多項公共服務措施，而位於2樓圖書分館今日也正式試營運，是桃園首座位於社宅內的圖書館，館內藏書非常多元，歡迎市民善加利用，社宅周邊還有市場、學校等設施，生活機能相當完善，期盼藉此提升八德生活圈居住品質，並順勢帶動周邊產業發展。