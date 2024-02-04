許多遊客搭飛機時，最期待的就是飛機餐菜色。就有女網友好奇，如果搭經濟艙的話，一份飛機餐吃不飽，能不能再要一份，文章引起討論，也出現空服員親自解答，表示一種情況下是可以的。

女網友在Dcard發問「飛機餐可以要兩份嗎」，她表示時常聽說搭機時如果沒吃飽，可以跟空服員再索取一份，因此好奇是否只能要飛機餐，還是可以要到其他食物？更想知道如果搭的是經濟艙，是不是也能多點一份。

有過搭機經驗的網友紛紛留言：「麵包可以，但我沒碰過要主餐的」、「只確定飲料可以，我要過」、「我之前飛巴黎10個多小時，要了5碗泡麵吃，給你參考」、「搭長榮有要過米果，覺得超好吃，就問空服員哪裡可以買，結果塞了10包給我，但不確定是不是大家都這麼天使」、「之前搭長榮和ANA有問過空服員，她們說如果有多的話可以給我」、「搭過長途線，隔壁女生睡整路，吃東西也都自備，兩餐都沒吃，感覺要看乘客有沒有不吃的」。

一名空服員也現身解答，表示飛機上時常多很多主餐，因為不少乘客都選擇不吃，因此可以等空姐們發完餐後，到廚房禮貌詢問是否能多要一份，基本上有多的都會給。隨後她補充，「啊那些說空姐可能會捐自己的餐給你的，我只能說不可能，謝謝」。也讓網友笑翻：「感謝解答，網路一堆以訛傳訛的真的不能信」、「放心了，我常吃不飽要第二份，付錢都願意，唯一只怕空姐拿自己的餐點給我，會讓我很愧疚」、「果然，空姐們都快忙死了，不吃東西哪來體力服務客人」。