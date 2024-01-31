林佩瑤參加《超級星光大道2》走紅，有「最美空姐」封號，和名廚老公武俊傑結婚4年，生活幸福恩愛，不時透過社群分享生活點滴。她31日面對自己商品被網友質疑，不滿直言：「根本沒必要去騙」。

林佩瑤除了專注演藝工作外，也斜槓經營網路團購，吸引大批粉絲關注跟團。今（31日）她透過IG限時動態曝光截圖對話內容，針對網友對於她團購的鞋子提問：「這雙真的好穿嗎？」質疑稱：「因為記得阿瑤去巴黎的時候說過，為了照片好看，可以穿難走的鞋，我以為這雙就是好看但是難走的鞋耶」。

林佩瑤直球回應網友質疑。（圖／翻攝自林佩瑤IG）

對此，林佩瑤嚴肅回應，這幾天穿了鞋，覺得好穿才跟大家分享，沒想到還要被質疑，解釋道：「我的確可以為了愛美，忍耐不好走的鞋，但不好穿我會說不好穿，根本沒必要去騙大家好穿。在這裡，我只說自己的真實感受，這位網友的質疑實在讓我感到心好累」。

隨後，林佩瑤再度表態強調「只說自己真實的感受」，若之後還有網友問「真的嗎？」、「真的覺得怎樣怎樣嗎？」，將不再回覆。每個人的感受不同：「我發的東西，都是我自己親身體驗後的真實感受，信者恆信，不信的也不需要再私訊詢問我，大家互相尊重，也不要浪費彼此時間，謝謝大家」。