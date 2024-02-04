2024年2月4日澎湖縣／澎湖縣長陳光復4日下午履行承諾，在紅羅垃圾掩埋場內辦「茶敘暨星光露營活動」，體驗垃圾場附近居民聞到的臭味。（許逸民攝）

2024年2月4日澎湖縣／澎湖縣長陳光復（右）4日下午履行承諾，率副縣長林皆興（左）一起在紅羅垃圾掩埋場下風處露營夜宿，不過營帳內沒有睡袋且空無一物。（許逸民攝）

澎湖縣長陳光復今（4）日下午邀請湖西鄉長和議員等一起到湖西鄉紅羅垃圾掩埋場「茶敘暨星光露營活動」，宣示苦民所苦，並展現解決垃圾飄異味的決心。也獲得在地鄉長和議員肯定說，說到做到，總算走出第一步，但還是需要蓋半包覆式的小巨蛋，來阻止垃圾和異味的逸散。

不過，競選縣長失利的前馬公市長葉竹林也到場，深表不以為然。他說，澎湖堆積的垃圾問題，唯有蓋焚化爐才能徹底解決，也是考驗一個縣長的能力和決心。然而，陳光復競選時政見喊說要蓋焚化爐，卻因沒地方願意同意設焚化爐，上任1年多來都空轉不做，卻在春節前夕搞這異味茶敘的露營活動，將基層清潔人員弄得人仰馬翻來作秀，這樣的太平縣長誰都會做。

無焚化爐的澎湖，因收置轉運全縣八成以上垃圾的湖西鄉紅羅垃圾掩埋場的垃圾塞車堆積，無法全運到台灣焚化不說，上個月還連兩天因沼氣大火。而陳光復去年底就職週年記者會上，就宣稱全力投入處理，有信心在農曆春節前展現成果，並邀請在地的湖西鄉長陳振中與議員等到場烤肉露營，於是在今日下午4時30分履行承諾，現地舉辦「異味茶敘暨星光露營環境教育活動」。

陳光復更率副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢和部分局處長，全程不戴口罩參加，表示就是要體驗湖西鄉親忍臭的臭味，整起活動在縣長、來賓致詞，並播放環境教育及垃圾處理影片後，傍晚共同在垃圾場下風處和陳鄉長及湖西議員等喝茶和享用披薩，甚至唱起卡拉OK消磨時光。

陳光復表示，湖西紅羅垃圾掩埋場是澎湖本島四鄉市主要垃圾集中地，近20年來每天都有進場垃圾，更難免有異味及逸散情形。他首先要感謝湖西鄉親的付出，但也呼籲民眾垃圾要分類和減量，接著再期待不蓋焚化爐下，能有新科技來解決垃圾。

陳光復指出，澎湖一天垃圾產量在旅遊旺季時約100噸，淡季時也有80噸，但高雄市因為有機器在修理，每天只能幫澎湖代燒20噸垃圾，因此每100天就累積垃圾8千噸，導致紅羅垃圾掩埋場堆置垃圾量有如垃圾山。

他說，儘管嘉義縣政府同意追加幫澎湖一年處理8千噸垃圾，但澎湖全年累積約2萬5千噸垃圾，每年還是有1萬餘噸有待去化。因此就任以來，藉由「垃圾機械式分選前處理計畫」分類篩檢，將可燃燒的打包成燃燒棒，做為紙廠等工廠的燃料，有效降低垃圾堆置體積，也提高了垃圾掩埋場的使用效率。

陳光復強調，因為垃圾會產生沼氣，垃圾掩埋場嚴禁煙火，因此就打消原有在此烤肉的念頭，改吃披薩。雖然現場幾個帳棚內，全無睡袋枕頭，但陳光復說絕不落跑，一定會待到明天凌晨1時30分後才離開。