慧洋表示，以往1月份適逢亞洲地區農曆新年，貨物運輸需求較低，然今年開春以來紅海危機持續升級，迫使部分船舶繞道而行，拉長船舶運行天數，運價指數較去年同期增長，以BPI為例，1月平均指數為1,589點，平均日租金則為14,300美元，均相較於去年同期成長約40％，挹注散裝市況傳統淡季不淡。

在船隊佈局方面，2024預計將有4艘新造船加入營運行列，並且持續依照散裝航運市況處分老舊船舶，目前慧洋旗下總計133艘散裝船，其中包含Cape 2艘（其中一艘董事會已通過處分案，將依實際交船時程進行認列，預計在今年第一季完成）、Panamax 34艘、Supramax 27艘、Handy 36艘、Small Handy 26艘、其他3艘，總計133艘，平均船齡約8年，其中近6成皆為節能船舶。

2024年除目前地緣政治因素影響之外，歐盟已開始對航運徵收碳稅，同時第一年度營運碳強度指標（CII）即將公布，預期散裝市場對節能船需求將持續攀升，慧洋旗下高達6成節能船隊未來將更具競爭優勢。