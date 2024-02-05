就在李在鎔被指控，以違法手段參予三星第一紡織（Cheil Industries）以及三星物產（Samsung C&T）的合併案3年5個月之後，現在獲判無罪。當初，韓國檢調懷疑李在鎔涉嫌操控股價等不法方式，用低成本鞏固自己在三星的股權。

由於李在鎔的父親李健熙，在此事件前一年的2014年心臟病發作，故2015年的合併案，也被外界認為李在鎔是否能成功地繼承整個集團。

韓國檢方質疑，集團利用散播假的市場消息以及大量購買相關公司股票等各種不正當行為，試圖操控股市，拉升三星第一紡織的股價，並打壓三星物產，贏得支持兩家公司合併。

韓國檢方也懷疑，從2012年以來李在鎔就開始有違法的情事。李在鎔是三星第一紡織的最大股東，且持有23.2%股份。李在鎔真正目的就是要強化對三星物產的控制權。事實上，三星物產也是三星集團的控股公司。

根據首爾法院的判決文，李在鎔繼任集團會長或鞏固其對集團的控制權，並不是2015年合併的唯一目的。此外，也沒有任何證據可顯示，這樁合併案有給股東帶來任何財務上的損失。

至於其它被告的三星高層，大概有10多位同時也被無罪釋放。韓國檢察官最初起訴李在鎔須服刑5年，並處以5億韓元，約373,550美元罰金，且在背後操控整件合併案。