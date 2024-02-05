新國會朝小野大，核二、三延役成為賴政府無法迴避議題，國民黨團已提出修法為核電廠延役申請逾期解討，對此經濟部長王美花今天於年終記者會表示，確實有新民意新想法。經濟部與台電一定對此做好相關準備(延役評估)。但除了法規怎麼修外，另有核能安全與乾貯設施兩件事得要做。

她說民意反映部分，已由國民黨團提出相關核電延役修法，第一個問題是怎麼修？這有專業性，看怎麼修才周延。第二則是核電安全，相比非核家園，安全才是神主牌。

安全部分又有兩個要做，一個是台電要怎麼準備，第二是核安會要怎麼審查。她說這邊就有很多變數跟細節，當然台電都會照核安會要求作準備，不管是書面還是其他準備。至於核安會怎麼審？審多久？要審了才知道。

但談延役，除了安全要做，王美花另強調，乾貯設施也一定要蓋起來，這需要時間。不管如何，在新的民意下面，經濟部是執行單位，相關準備要做好。