台電高雄區處113年首波公益活動趕在年前啟動，包括楠梓、橋頭、梓官等區公所提供弱勢民眾名單，針對需幫助的民眾，趕在農曆年前，送上急難救助金！台電高雄區處業務副處長趙淑芬昨天首先前往路竹區公所，由路竹區公所區長薛茂竹代表收受，現場也邀請到受扶助民眾，希望透過各方幫助，讓社會多一些溫暖！少一些辛苦！

台電高雄區處業務副處長趙淑芬(右4)捐贈急難救助金由路竹區公所區長薛茂竹(左3)代表收受。（圖／台電高雄區處）

趙淑芬表示，台電從事公益愛心活動由來已久，每年皆會與地方鄰里長、區公所攜手合作，掌握送暖名單，提供最即時協助。除了路竹以外，台電今年也陸續向楠梓、橋頭、梓官等各地區公所索取急難救助名單，並於年前陸續安排鄰近的台電服務所所長前往致贈。

路竹區公所向台電副處長趙淑芬大概說明區內弱勢民眾的情況。（圖／台電高雄區處）

此次受扶助名單中，主要都是平時有工作，但因意外及病況頓失生計，急需救助的民眾，其中有位民眾因年紀大，患有慢性疾病，因常需就診，生活入不敷出；另兩位民眾則領有肢障手冊，無法工作，且因雙親過世，生活長期困頓，急需外界資源的協助。

台電對於公益活動的舉辦和推廣相當重視，趙淑芬非常感謝區公所大力協助，她認為台電最希望的，除了真正能幫助到人。更重要的是，他也希望作為國營事業，能帶動更多民間企業伸出援手，每年固定針對社會上需要幫助的人，出錢、出力、出愛心，讓社會變得越來越好！