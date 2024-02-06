據澎湃新聞報導，2月6日，集體大幅低開的大陸A股迎來利好，中央匯金發布公告稱，中央匯金公司充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力度、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。受此影響，A股回暖，三大股指成功轉漲，創指漲超3％。

從類股來看，醫藥生物、食品飲料、有色金屬漲幅靠前，房地產、紡織服飾則領跌兩市。

從個股上看，wind數據顯示，滬深兩市上漲個股超1700支，下跌個股超3500支。

近期A股利好頻現。2月5日晚間，大陸證監會表示，操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的「錢袋子」，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運行的正常節奏。證監會將保持「零容忍」高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。在此警示，莫要以身試法、火中取栗。

此外，大陸證監會2月5日就股票質押有關情況答記者問。證監會表示，引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。從滬深兩市數據看，今年以來股票質押違約強平金額合計為2740.32萬元人民幣，佔市場日成交額的比重很小。

國泰君安表示，當前低通膨、弱需求延續，預期2024利率走勢為倒N型：二季度前利率或繼續低位小幅下探，但在政府債繳款提速、防止資金空轉要求下，利率下行幅度或有限。下半年海外開啟降息週期，出口或將好轉。同時穩增長政策繼續發力，三季度經濟或逐漸修復，利率可能轉而震蕩上行，四季度則小幅回落。固收基金配置上，短期關注純債策略基金，及大盤價值風格固收＋。若二季度經濟修復情況良好，可關注成長風格固收＋。

中信證券則認為，當前A股市場再次陷入流動性循環連鎖負反饋的過程中，這與中國國內經濟基本面以及外部因素擾動關係都不大，交易生態惡化是主因，2月份是阻斷負反饋或風險持續釋放的重要觀察期，須有強有力的外力干預或扭轉預期的實際政策措施，才能修復市場信心。配置上，當前建議繼續重點關注優質的紅利藍籌。有類「平准」托底，機構保守化調倉以及國資委考核改革催化的央企紅利低波和高股息板塊是當下最具共識的主線。在負反饋阻斷之後，建議繼續關注前期因為流動性衝擊而出現估值進一步大幅下修的科技、醫藥、新能源板塊中的績優藍籌品種。

中央匯金投資有限責任公司是依據《中華人民共和國公司法》由國家出資設立的國有獨資公司。2003年12月，中央匯金公司成立，總部設在北京，代表國家依法行使對國有商業銀行等重點金融企業出資人的權利和義務。2007年9月，財政部發行特別國債，從中國人民銀行購買中央匯金公司的全部股權，並將上述股權作為對中國投資有限責任公司（以下簡稱「中投公司」）出資的一部分，注入中投公司。中央匯金公司的重要股東職責由國務院行使。中央匯金公司董事會、監事會成員由國務院任命，對國務院負責。

中央匯金公司根據國務院授權，對國有重點金融企業進行股權投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點金融企業行使出資人權利和履行出資人義務，實現國有金融資產保值增值。中央匯金公司不開展其他任何商業性經營活動，不干預其控股的國有重點金融企業的日常經營活動。

截至2022年12月31日，中央匯金公司控股參股機構包括國家開發銀行、中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國光大集團股份公司、中國出口信用保險公司、中國再保險（集團）股份有限公司、中國建銀投資有限責任公司、中國銀河金融控股有限責任公司、申萬宏源集團股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、恆豐銀行股份有限公司、湖南銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國銀河資產管理有限責任公司、國泰君安投資管理股份有限公司。