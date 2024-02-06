竹科工程師高薪加上豐厚獎金令人稱羨，「竹科太太」幾乎成為科技新貴配偶的代稱，有網友在Dcard發文，討論竹科太太的出軌機率，引發網友討論。

一名在竹科工作的網友在Dcard發文表示，同事向他透露發現老婆出軌半年，幾乎每週有2~3天會說跟朋友去運動，但其實是跟同單位的去開房間，讓他想到以前參加派對認識一個健身房教練說他最愛吃竹科太太，因為好吃又不黏牙，他好奇竹科太太出軌機率真的很高嗎？

其他網友則說，「跟日本差不多嗎，老公上班時間太長，老婆有很高的機率偷吃，這都已經是裝作沒看見的文化」、「新竹法院同事說新竹出軌離婚比例全台最高」、「出軌機率至少比其他行業高 」。

另有網友分享經歷，「前夫就是他工時太長又常出差，我才忍不住出軌的」、「之前在健身房勾搭上幾個，真的很刺激，生活交給台積電，老婆交給鄰居」；也有網友分析「不能說是竹科太太或竹科先生出軌機率比較高，是因為壓力大比較容易會想要找刺激，認識好幾個在竹科廠裡工作的，廠內男女關係都很複雜」。

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