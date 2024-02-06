航警局2019年度電腦斷層掃描儀採購案，林姓航空保安科警務正， 洩露投開標消息給蔡姓廠商，台灣高等法院認為，林告知蔡標案消息是在為了採購案順利開標，非為圖利、獨厚蔡，且該標案事實上確無其他廠商投標，所肇損害有限，將林依公務員洩漏國防以外之秘密罪判處可易科罰金之刑2月、緩刑2年，蔡依偽造私文書罪判處可易罰金之刑6月、緩刑3年。可上訴。

蔡姓負責人採用Rapiscan Systems公司出廠RTT110電腦斷層掃描儀在2019年11月29日以2億6148萬元標得航警局電腦斷層掃描儀採購案，為使該公司順利通過驗收，自行裁切與偵檢標準所定重量不符之測試件，黏貼印有Rapiscan Systems公司字樣貼紙，並偽造Rapiscan Systems公司證明書供驗收使用，完成5部電腦斷層掃描儀驗收程序。

時任航警局航保科林姓警務正，2020年10月間辦理CT勞務採購案，聯繫蔡姓廠商，洩漏該標案預算金額及投開標消息，造成廠商間之不公平競爭，嗣由蔡在第三次招標時以237萬元得標。

台灣高等法院駁回檢方上訴，將蔡依行使偽造私文書罪判刑6月，可易科罰金，緩刑3年，向公庫支付30萬元；林依公務員洩漏國防以外之秘密消息罪判處可易科罰金之刑2月。緩刑2年，向公庫支付5萬元。