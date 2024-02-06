找工作若太快離職，不少人都會擔心是否會影響到未來求職。一名網友透露，自己到職不到一個月，但卻發現這份工作跟先前面試時說的不太一樣，因此已經在找下一份工作，不知道自己這樣的工作態度會不會影響到履歷，不過其他人全都力挺，甚至喊「00後的態度：XXX我不做了88」。

一名網友昨（5）日在「Dcard」表示，最近到一間公司上班，發現進去前主管說的都跟實際上的不一樣，各種福利看得到吃不到，也有許多前輩準備離職，讓他感覺是不小心進到一個屎缺，公司為了避免之後會少掉很多人，才搶先開始面試新人。

原PO提到，雖然聽過很多人說想離職就離職，不用在意做多久，但他才剛換一份工作，甚至才剛拿到員工證，馬上就提離職不知道會不會很讓人傻眼，且如果太快又換工作感覺會很草莓，「請問這個會影響履歷嗎？只是如果一直在換工作真的好心累，已經在找下一份工作了，現在還在煩惱要怎麼開口提離職」。

不過其他人看完後都建議趕快離職，說「不適合就快離開，不會怎麼樣的，不然自己很痛苦就不好了，因為公司的問題他們其實都很清楚」、「個人紀錄是4天離職」、「1天，苗頭不對我馬上跑」、「一星期，隔壁部門進去時年資最老的員工才2個月不到，8個人全都是1個月左右或1-2星期的新人」、「可以先做完過年再跑，放假拿個月薪也好」。

還有人喊「00後的態度：XXX我不做了88」，獲得超多人認同，紛紛喊「這我，領三萬而已老闆還想我六日on call，怎麼不吃大便」、「請猴子比較快」、「老闆新屋跑車買呀買，員工身心殘的殘」。