為了避免韓國瑜當上立法院長，傳有綠營醫界大老穿梭白綠陣營試圖促成合作，而對民進黨爆料，民眾黨主席柯文哲主動致電醫界大老推銷「珊昌配」，遭民進黨拒絕，柯文哲則反駁，揚言提告。而近日就有一份網路投票指出，有76％的網友認為「柯文哲說謊」，僅有18％的網友認為「民進黨說謊」，甚至有人認為「柯越來越權謀，對他的好感度降到冰點！」、「年輕人要覺醒，不要再讓柯老三騙」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》2日對於「民進黨指控柯文哲提出『投黃珊珊立法院長換取投蔡其昌副院長』。柯文哲卻反控是民進黨提出這個交換。請問到底誰說謊？」進行了網路民調，截至4日晚間23時止，已有2萬人參與投票，有76％的網友認為「柯文哲說謊」、有18％的網友認為「民進黨說謊」、有2％的網友有「其他意見」、有4％的網友選擇「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「柯越來越權謀，對他的好感度降到冰點！」、「用常理和常識判斷、就很淸楚綠營要推的立法院院長是自己人游錫堃、怎麼會荒唐到支持扶正黃珊珊，說謊也要把邏輯兜漂亮一點！」、「年輕人要覺醒，不要再讓柯老三騙」、「柯文哲本來誠信就有問題」、「柯心機真深！無誠信的人終會現行的！嚇死人！」。