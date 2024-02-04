為了避免韓國瑜當上立法院長，傳有綠營醫界大老穿梭白綠陣營試圖促成合作，而對民進黨爆料，民眾黨主席柯文哲主動致電醫界大老推銷「珊昌配」，遭民進黨拒絕，柯文哲則反駁，揚言提告。精神科醫師沈政男推測事件發生經過，直呼大老大可不必以台灣為己任，怎麼會以為韓國瑜當立法院長就是世界末日？國會三黨不過半，賴清德也成少數總統，這是選民的集體智慧，反映不能像過去國家大事一人說了算數的民意。

「大老不必以台灣為己任啦，拜託！」沈政男3日在臉書發文表示，柯文哲不滿民進黨發言人說他為了喬立法院長人選，主動打電話給醫界大老，「哥的感想是：拜託大老，不必以為台灣己任啦，那已是封建思想了！」此事很明顯，就是大老過度熱心，主動找賴清德，而賴清德也不好意思說「這無汝的代誌（沒你的事）啦！」於是大老開始穿梭白綠，要促成他們在立法院正副院長選舉的合作。

沈政男提到，幾天以後，沒有什麼進展，大老以為此事就這樣算了，結果，時間差出現了，柯文哲在選前一天才打電話給大老，然後大老幫忙在柯文哲與賴清德之間講來講去以後，還是不了了之，於是有了第二天的選舉結果。本來，選完就算了，沒想到好事者把這事情透過媒體講了出來，然後那位民進黨發言人又把事情講得好像都是柯文哲一頭熱，當然就引發柯文哲的不滿了。

「哥說句公道話：如果要綠白合，柯文哲的對等人物是誰？不是賴清德嗎？怎麼會是醫界大老？柯文哲若要聯絡，也是聯絡賴清德吧！」沈政男指出，難道柯文哲沒有賴清德電話號碼嗎？顯然柯文哲打給醫界大老就是一個禮貌回話，順便了解一下民進黨的想法，而不是嚴肅的協商。

沈政男強調，事情的癥結就在於，怎麼會以為韓國瑜當立法院長就是世界末日了？韓國瑜不是賴清德口中的百年一見武林奇才嗎？賴清德vs.韓國瑜，高手過招，才是好戲啊，何須為台灣擔憂？更不用為賴清德擔憂，要相信他的溝通與協調能力。賴清德與韓國瑜都有俠義精神，這是他們的共通點，一個說要為台灣，一個說要為中華民國，就讓他們去喬了，「大老可以金盆洗手，歸隱山林了啦！」

沈政男直言，這次選舉結果是國會三黨不過半，賴清德也成了少數總統，當然是選民的集體智慧，意思就是蔡英文過去八年施政不夠理想，賴清德接下來不能完全走蔡英文路線，而在野黨也必須合力監督，確實反映民意。「不能再像過去八年一樣，國家大事一人說了就算數！」