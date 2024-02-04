總統當選人賴清德參選期間因老家違建爭議，廢礦區問題被重視。有媒體報導目前廢礦區土地盤點與權益保障等問題中央與地方未達成共識；對此新北市長侯友宜回應，新北市已經在2019年將相關議題反映給中央，希望中央快速修法，地方也會配合進行。

國土署日前針對廢礦區議題邀集經濟部與新北市、基隆市等六縣市研商廢礦區土地通案處理原則。據媒體報導，國土數希望由地方政府擔任申請計畫「實施者」，由地方制定非都市土地使用分區圖；新北市府則建議修訂非都市土地使用管制規則，由地主來自行提出申請擔任「實施者」。

對此侯友宜今（4）日受訪回應，新北市已經在2019年對礦區居住的權益問題反映給中央，希望中央能夠快速修法跟快速的有一個態度，地方一定全力配合。

內政部國土管理署表示，經由經濟部地質調查及礦業管理中心及各直轄市、縣(市)政府協助提供的土地清冊資料，盤點出全國因礦權廢止但現仍存在的礦業用地面積達約343公頃，主要分布在過去礦業發展重心的新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣6縣市，其中新北市所占面積最大，近300公頃。