外傳 行政院副院長鄭文燦可能被黨主席賴清德延攬擔兼任黨祕書長，鄭文燦今天（3日）下午到斗六市出席雲林溪景觀工程啟用典禮被問及此事，他表示「最重要的工作是眼前的工作」。

鄭文燦回答說，行政院團隊正在努力因應新的會期，也在努力的幫助每個縣市，最重要的工作是眼前的工作。

民進黨祕書長許立明1月17日請辭獲准，近日外傳鄭文燦可能接任，媒體記者今天下午詢問他是否接到黨主席賴清德的徵詢電話時，做上述回應。