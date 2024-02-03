白綠喬國會龍頭「電話門」愈演愈烈，民眾黨立委黃國昌今早在臉書發文表示，在這齣政治黑幕背後，隱藏兩位仁兄的閣揆之爭，他指出，廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪民眾黨主席柯文哲時，清楚表示是代表林佳龍來，林為鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的游錫堃院長都可以背叛，讓人為游深感不值！

「是非可以這樣顛倒嗎？」黃國昌表示，這兩天，民進黨先是透過御用傳聲筒造謠抹黑，再透過黨發言系統示範認知作戰，整齣醜陋戲碼被拆穿後，竟還想裝沒事，打算混過去，連個道歉都沒有。

黃國昌說，堂堂執政黨自己進行一條龍的抹黑操作，還一天到晚在恐嚇人民不要散播假訊息，真的讓人不知道該說什麼。最辛苦的，就是民眾黨主席柯文哲跟民眾黨立委黃珊珊，做事的時間都不夠了，還要回應這種不入流的政治放話。

黃國昌指出，在這齣政治黑幕背後，實則隱藏了民進黨的派系鬥爭，以及兩位仁兄的閣揆之爭。「一位是公然說謊的前民進黨主席卓榮泰；一位是目前仍躲起來的總統府高層。」

黃國昌表示，兩個多禮拜以前，卓榮泰義正詞嚴地聲稱自己沒有涉入正副院長選舉、尊重黨團自主。結果，私下求見尋求合作的事遭本黨揭穿後，先是匆忙為自己辯解，後來發現說法根本自打臉，才又急忙編輯臉書貼文說「1月18日前沒有發生任何事」，心虛至極！

黃國昌說，卓榮泰是為了執行誰的意志，除了民進黨，沒有人可以回答；難不成民進黨也把卓榮泰視為「中間穿梭的友人」，到昨天才「已經理解」？簡直可笑至極。

黃國昌續指，另一位仍躲起來的仁兄，則更令人瞠目結舌。廖紫岑與林煜喆兩位中間人，登門拜訪柯文哲主席時，清楚表示是代表林佳龍來，堂堂總統府秘書長要出來公開否認嗎？為了鋪排自己的行政院長之路，連一路提拔自己的游錫堃院長都可以背叛，讓人為游院長深感不值！

黃國昌說，整個過程，柯文哲始終與我們保持密切聯繫，相互信任、充分溝通。我們堅持直道而行，一路從未改變。可悲的是，民進黨為了遮掩自己丟失立法院正副院長的難堪，用大打烏賊戰的方式，試圖抹黑鬥臭他們層峰自己求見拜託的柯文哲，這種手法會不會太下流？