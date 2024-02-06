國1彰化段南向197.1公里處5日發生嚴重死亡車禍，40歲張男疑似講手機分神，駕駛大貨車幾乎以無煞車的狀態撞上回堵停在輔助車道上的大、小客貨車共5部車輛，其因無照找來弟弟頂替，事後遭被害人指認曝光，檢警在台中帶回肇事的41歲的張男，檢方依過失致死、肇事致人於死逃逸等罪，向法院聲押獲准。

這起車禍發生在6日中午11點左右，肇事的張男先追撞黃男駕駛的自小客車，被撞起火燃燒後再追撞前方的小貨車等4輛大小車，黃男當場慘死，這起事件共造成1死1傷，肇事張男疑使用手機未注意車前狀況釀禍，不過確切的肇事原因仍有待調查釐清。

國道警方表示，事發當時帶回現場涉案的大貨車駕駛張男姓男子，不過遭被害人指認根本不同人，經調閱相關監視器畫面，發現有冒名頂替的情形，於同日下午5點到台中南屯區將真正肇事涉案的張男帶回偵辦。

國道警方表示，真正肇事的張男因無照擔心肇事後保險公司無法理賠，因此通知其胞弟駕駛車輛前來冒名頂替，其駕駛其胞弟的車輛逃逸，警方檢具相關事證後，向彰化地檢署聲請拘票將真正肇事的張男逮捕，有關其是否涉及酒駕等情況，將對其抽血採尿送驗。

彰化地檢署表示表示，6日上午已派檢察官前往彰化市立殯儀館進行相驗，經訊問張姓被告後，認張男涉嫌刑法第276條過失致死、第185條之4第1項後段肇事致人於死逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲押獲准。