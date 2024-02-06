國道1號彰化段南向197.1公里處5日發生一起嚴重的死亡車禍，40歲的張姓大貨車駕駛，疑似分神閃避不及，幾乎以無煞車的狀態撞上回堵停在輔助車道上的大、小客貨車共5部車輛，不過今傳出警方帶回的40歲肇事駕駛是弟弟頂替哥哥的，檢警今在台中帶回肇事的41歲的張男。

肇事的張姓男子先追撞黃男駕駛的自小客車，被撞起火燃燒後再追撞前方的小貨車等4輛大小車，黃男當場慘死；警方指出，這起事件共造成1死1傷，肇事張男疑未注意車前狀況釀禍，確切的肇事原因仍有待調查釐清。

而這起案件警方昨天帶回肇事的張姓男子，不過事後發現開車的根本不是這名張男，元凶是大他1歲的哥哥，真正肇事的張男因無照，趁亂叫弟弟開車來頂罪，警方調閱相關監視器畫面，才發現張男涉嫌冒名頂替，循線另外到南屯區將張男的哥哥帶回偵辦。

國道警方表示，真正肇事的張男因無照擔心肇事後保險公司無法理賠，因此通知其胞弟駕駛車輛前來冒名頂替，其駕駛其胞弟的車輛逃逸，警方檢具相關事證後，向彰化地檢署聲請拘票將真正肇事的張男逮捕，有關其是否涉及酒駕等情況，將對其抽血採尿送驗。

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