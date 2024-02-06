瑞典知名卡羅林斯卡醫學院（Karolinska Institutet）的冷凍櫃突然故障，短短5天就毀損儲藏其中、耗費約30年蒐集而來的醫學樣本，初估損失金額約達5億瑞典克朗（約新台幣14.8億元）。

綜合外媒報導，卡羅林斯卡醫學院表示，這起慘案約莫發生在去（2023）年12月22至23日之間，醫學院使用液態氮將醫學樣本儲存在零下190度的低溫儲存槽，不過當時16個低溫儲存槽的液態氮供應中斷，儘管儲存槽能夠在沒有液態氮供應的情況下正常運作4天，但中斷情形卻長達5天，導致許多樣本毀壞。

Decades of research destroyed after freezer fails at Swedish university https://t.co/zAe8kCmZwj — Guardian US (@GuardianUS) February 5, 2024

部分媒體預估，粗估毀損的樣本價值恐達5億瑞典克朗。

卡羅林斯卡醫學院南方校園教務長沙爾柏格（Matti Sallberg）5日表示，意外可能發生在「最糟糕的時間點」，因為就發生在平安夜的前一天。

他說目前還沒有正式計算出樣本的損失金額，但至少有數百萬瑞典克朗。

其中影響最鉅的是研究白血病的樣本，醫學院向患者蒐集樣本長達30年之久。

卡羅林斯卡醫學院已報案，初步調查認為與惡意破壞及外力影響無關。

卡羅林斯卡醫學院是遴選諾貝爾生醫獎得主的諾貝爾大會（Nobel Assembly）所在地。