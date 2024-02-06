有轎車轉彎突發現斑馬線上的行人，急煞之後竟釀3車連撞。

台灣人怕孤單總是貼緊緊？有騎士日前晚間行經新北市新莊區福壽街與昌隆街路口時，當時前方路口有站行人要通過，但遲遲無車輛禮讓，眼看著號誌從綠燈轉為黃燈，行人終於趁空檔走到快路口中央，此時，最前方的第1輛要左轉轎車發現，趕緊急煞停住，而後方2輛車疑似跟太緊，反應不及便釀成3車連撞的交通事故；對此，網友也笑稱「幹嘛一直跟那麼近？保持安全距離到底多難？」、「看到要變紅燈就跟得緊緊的」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新莊區福壽街與昌隆街路口，有騎士日前晚間行經該路口時，而有位行人要過馬路，但不少汽、機車在此左轉並未禮讓行人，直到號誌從綠燈要轉為黃燈。

這位行人也「勇敢」的往前走，此時，最前面的1輛轎車發現行人並急煞，而跟在後方的第2輛車煞車不及追撞上去，沒想到第3輛機車，原本想要搶黃燈，遇到這樣的狀況也追撞上去，釀成3車連撞的交通事故，這一幕也讓該名行人過完馬路後，停下腳步看了幾秒便離開；對此，該頻道也在標題寫下「終於有人要禮讓行人了，結果...」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「越看越覺得好笑」、「幹嘛一直跟那麼近？保持安全距離到底多難？」、「看到要變紅燈就跟得緊緊的」、「車速低成這樣都還能撞上去，根本沒在看路吧」、「很多台灣人怕孤單，總是貼緊前車，排隊時也貼緊前人」。

另外，也有網友猜測「通常這情形要停讓行人，只有第1台車自己會知道，後面的車不會預設前車要停讓行人，然後影片中情形就發生了，最好的方式就是，要大家腦中要預設前車停下來是因為停讓行人」。