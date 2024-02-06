近期北韓軍事動作頻頻，更稱將修憲把韓國列為「頭號敵人」。朝鮮半島緊張局勢升溫之際，中韓外長今日通電話交換意見。大陸外交部長王毅表示，當前朝鮮半島局勢緊張事出有因，希望各方保持冷靜克制，不採取加劇緊張的言行，通過對話協商解決各自合理關切。

據大陸外交部網站，王毅6日應約與韓國外長趙兌烈通電話。王毅表示，中國對韓政策保持穩定性、連續性，始終將韓國作為重要合作夥伴。希望韓方奉行積極客觀友善的對華政策，恪守一個中國原則，維護好中韓關係政治基礎，推動兩國關係回到健康穩定的發展軌道。

王毅還強調，中韓經濟聯繫密切，產供鏈高度互嵌，雙方應共同維護產供鏈穩定暢通，抵制經濟問題政治化、泛安全化和工具化。

據大陸外交部引述，趙兌烈表示，韓中關係非常重要。韓國政府高度重視發展對華關係，願同中方增進互信，聚焦合作，密切高層往來，在經濟、人文等領域不斷積累成果，推動兩國關係可持續發展。

趙兌烈稱，韓方一個中國立場沒有變化。韓中經貿聯繫密切，韓方贊同經貿問題不應泛安全化，雙方可就保持產供鏈穩定加強溝通協調。

王毅強調，「遠親不如近鄰」。雙方都認為，重新確認中韓戰略合作夥伴關係十分重要。

雙方還就朝鮮半島形勢等交換了意見。王毅表示，當前半島局勢緊張事出有因，希望各方保持冷靜克制，不採取加劇緊張的言行，通過對話協商解決各自合理關切。