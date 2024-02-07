明尼亞波里斯聯邦準備銀行指出，聯準會尚未完全解決通膨問題，儘管自己認為美國通膨已急速下降，無論從3個月還是6個月的通膨數據來看，基本上已經降至聯準會2%目標值。

另外，克里夫蘭聯邦準備銀行也表示，如果美國經濟成長符合自己的預估值的話，或許可為降息打開大門。但通膨還是有不確定的因素，因此，還沒準備好建議實施寬鬆政策的時機點。

美國3日時，聯準會主席鮑爾在電視專訪上對利率的一番話，可以說是已粉碎3月市場僅存的些許降息夢。鮑爾指出，目前美國經濟表現強勁，聯準會將小心謹慎地決定何時該調降利率，並有時間建立通膨受控的信心。

美國財富管理業者Chase Investment Counsel認為，前述這兩位聯準會理事對利率的看法，已經跟鮑爾日前的言論不謀而合。同時，也對股市造成一些影響，像是科技類股就表示不太好，尤其是半導體族群。

美股3大指數全部收紅，科技股為主的那斯達克漲幅最小，費城半導體更是逆勢走低。美股最新收盤行情，道瓊漲141.24點或0.37%，收38,521.36點。NASDAQ小漲11.32點或0.07%，收15,609點。S&P500也漲11.42點或0.23%，收4,954.23點。不過，費城半導體卻跌49.83點或1.14%，收4,338.27點。

在標普500中的11大類股，以原物料族群漲1.71%最為亮眼，房地產類股漲1.49%居次。其餘的產業上漲較多，除了通訊服務跌0.21%，還有科技跌0.48%表現較差以外。

美股分析師表示，聯準會不應該太慢才要實施寬鬆的貨幣政策，前一陣子因為意外虧損而大大減少股利的紐約社區銀行（NY Community Bancorp），股價一度重挫，也引發了商業房產相關業者對利率的高度敏感性。

其實鮑爾在這次接受訪問時，也有稍微談到這個問題，美國6日時，財政部長葉倫擔憂，商業房產業務可能會給銀行業者以及房東帶來不少壓力。不過，在美國銀行監管機構的協助下，不好的情況是可以控制的。

不過，KBW區域性銀行指數收跌1.4%，過去6個交易日一共大跌12.6%。其中，紐約社區銀行股價更是暴跌22.2%。若從上周該銀行業者公布季報突然虧損以來，股價更是崩掉了60%。

根據倫敦證交所集團（LSEG）統計，過半標普500指數的成分股，已經公布最新財報數字，其中81.2%超乎預期。同時，標普500指數上季整體獲利預估，也較去年同期增加8.1%。