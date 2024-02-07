台中市政府與食藥署複驗同1批台糖豬肉片，都檢出西布特羅。立法院副院長江啟臣7日表示，把關國人食安，應是中央與地方攜手合作，共同找出問題，解決問題，衛福部要盡快追查問題肉品，其瘦肉精來源，讓國人安心。

立法院副院長江啟臣說，瘦肉精檢驗是專業科學問題，既然地方政府驗出，中央若有疑慮，第一時間應是設法清楚了解，而不是在真相未明之前，就對外公開質疑地方政府的檢驗結果，這樣不只是打擊基層食安人員的士氣、傷害機關公信，更是徒惹爭議。

江啟臣指出，如今地方與中央複驗均檢出，台糖冷凍梅花豬肉片含有「西布特羅」瘦肉精，顯然中央先前發言有落差，身為國家食品衛生安全主管機關的衛福部，應展現負責任態度，未來更謹慎處理食安問題。

江啟臣說，確認台糖豬肉遭驗出含有瘦肉精，但究竟從何而來，原因為何，是否還有其他有問題的肉品？衛福部務必要盡快查出原因，讓國人安心。

江啟臣表示，年節將屆，民眾大量採買各類年貨，不僅豬肉，另香菇、農特產品都必須要嚴格把關，確保國人食安，此外也需慎防物價波動影響民眾權益，相關單位須上緊發條，審慎因應。