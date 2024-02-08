8日小年夜是春節假期第一天，台北市長蔣萬安特別於中午前往南港區清潔隊南港分隊致贈紅包，以慰勉清潔隊員整年維護市容的辛勞，與春節加班收運垃圾。針對春節期間垃圾清運部分，蔣萬安表示， 一直到除夕夜都還有收運，之後會於初四恢復；至於醫療院所部分，蔣萬安也提及，北市有23家醫院提供24小時急診服務，98個醫療院所有提供防疫門診。

蔣萬安在慰勞清潔隊員時，表示一般民眾南下返鄉，或者與家人團聚吃年夜飯，但清潔隊員們仍舊堅守崗位，非常了不起，是城市中最重要的英雄。蔣也提及，去年年底台北市有許多大型活動，包含跨年晚會，結束後場地都留下一些垃圾，最後都是靠辛苦的清潔隊員們把環境重新恢復，「大家辛苦的工作也都得到市民肯定，市民們也都對清潔隊員感到非常欽佩。」

蔣萬安也提到，去年夏天期間，台北市登革熱疫情逐漸升高，但第一時間都是請清潔隊員們協助各個鄉里做清消，也讓登革熱疫情沒有持續蔓延，「這點我要感謝大家，也謝謝你們非常辛苦，在第一時間協助相關工作。」蔣萬安說，也因此接下來環保局針對清潔獎金，與駕駛安全獎金都有所提高，「這些都是給予大家的肯定，對於大家的照顧絕對是說到做到。」

活動前被問到春節期間垃圾清運，蔣萬安表示，一般垃圾、回收與廚餘回收部分，一直到除夕夜都還有，之後會在初四再做收運，初六開工後恢復正常；大型廢棄物小年夜是最後一天，之後也是在初六開工後恢復正常。

蔣萬安說，醫院方面，因為很多市民朋友關心，台北市有23家醫院都有提供24小時的急診服務，另外有98個醫療院所提供防疫門診，「過年期間因為大家吃得比較多，我們12區的運動中心，都是在初二就開放，而且特別，名字裡面有龍或生肖屬龍的，都免費入場。」